Британские ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D

Лондон, 2 мая. Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса. О такой связи рассказали исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Британские специалисты проанализировали данные о 20 странах, в том числе о России, Украине и Белоруссии, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Они пришли к выводу, что чем выше дефицит витамина D в популяции, тем она больше. РФ они отнесли к группе риска.

«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — передает «Газета.ru».

Исследователи отметили, что такие результаты неудивительны, поскольку многие другие работы доказывают снижение риска развития респираторных заболеваний при нормальном уровне витамина в организме.

Британские ученые добавили, что наиболее низкие показатели обычно наблюдаются у пожилых людей. Исследователи предложили им принимать препараты с витамином D, чтобы снизить риски.

При этом далеко не все специалисты согласны с рекомендациями о приеме биодобавок. Эксперты из Саутгемптонского университета считают, что обойтись можно и сбалансированным питанием.

Согласно последним данным, коронавирусом нового типа заразились более 3,4 миллиона человек практически по всему миру, зафиксировано свыше 240 тысяч летальных исходов. Больше всего пострадали от инфекции США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.

В России число заболевших превысило 124 тысячи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне не могли переболеть новым коронавирусом в начале года, поскольку до марта SARS-CoV-2 не было в стране.