Москва, 2 мая. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила приостановить проведение абортов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Федор Лукьянов.

«Считаем, что в условиях коронавируса операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — пояснил он.

Лукьянов призвал все медицинские учреждения добровольно отказаться от проведения операций по искусственному прерыванию беременности.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

На территории РФ щарегистриовано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек погибли. Более 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.