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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Столичный район Хамовники (ЦАО). ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня мы продолжаем изучать магазины Центрального административного округа Москвы. После Арбата и Басманного района наша съемочная группа отправилась в Хамовники. Что ждет покупателей на полках магазинов в этом уголке столицы, узнаете в новом выпуске «Карантинной закупки».

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

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