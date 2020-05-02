Напуганные «чипированием» жители Северной Осетии сожгли сотовую вышку

Владикавказ, 2 мая. Жители населенного пункта Ногир в Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи, опасаясь «чипирования». Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, некоторые жители республики считают, что эпидемия коронавируса спровоцирована «какими-то мировыми силами», которые пытаются «чипировать» людей и поместить их в «резервации».

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи», — пояснил Битаров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. Более 15 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.