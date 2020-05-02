Исполнитель главной роли в фильме «Шугалей» рассказал о работе над проектом

Москва, 2 мая. Исполнитель главной роли в фильме «Шугалей» актер Кирилл Полухин рассказал, что картина прежде всего повествует о судьбе человека, который незаконно удерживается в тюрьме боевиков.

Напомним, что премьера фильма «Шугалей» состоялась накануне в эфире телеканала НТВ. Зрителям была показана экранизированная история о двух росийских социологах, которые оказались похищены и безосновательно заключены в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига».

По словам Полухина, основанный на реальных событиях проект оказался сложным, но все же поддался съемочной команде.

Исполнитель роли главного героя акцентировал внимание на том, что фильм рассказывает о сложной судьбе его персонажа, а не о политической ситуации в Ливии и вокруг нее.

«Мы снимали фильм не о политической обстановке в Ливии и не об отношении России к этой ситуации, а о судьбе человека, который незаконно удерживается в тюрьме террористов без предъявления каких-либо обвинений. Хотелось сыграть эту судьбу. Не знаю, как получилось, но, по крайней мере, я пытался это сделать», — поделился он.

Актерскую работу Полухина в фильме оценил его друг и коллега, Народный артист России Георгий Штиль. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что не знает другого человека, который заставил бы зрителя так же верить ему на протяжении всей картины.

Похвалил Полухина за роль Максима Шугалея и Народный артист СССР Олег Басилашвили.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, чья проблема поднимается в фильме, уже больше года удерживаются в тюрьме, которую возглавляет ливийский террорист Абд аль-Рауф Карра. Мужчины находятся в заключении без обвинений и возможности связаться с близкими. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством агента Запада Фатхи Башага не позволяет им общаться даже с адвокатами.