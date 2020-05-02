Чумаков бурно отреагировал на преображение Ковальчук в самоизоляции

Москва, 2 мая. Певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала фанатам о бурной реакции супруга, музыканта Алексея Чумакова на созданный ею яркий образ в самоизоляции.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», как и другие звезды, переживает пандемию дома. Артистка старается наряжаться даже для приготовления обеда, а получившиеся образы показывает подписчикам в Instagram.

На этот раз Ковальчук нарядилась для онлайн-интервью. Девушка облачилась в яркий наряд, сделала неброский, но удачный макияж и уложила волосы. Эффект от преображения превзошел все ожидания певицы.

«Вот это телочка!» — сказал мой муж», — похвасталась Ковальчук комплиментом от супруга.

Певица замужем за Чумаковым уже почти семь лет, а до свадьбы они пять лет встречались. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия.

Недавно исполнительница устроила для ребенка карантинную вечеринку с шарлоткой и шариками. Семья отмечала 2,5 года со дня рождения девочки. Ковальчук призналась поклонникам, что желает Амелии быть лучше и намного более счастливой, чем она сама.

Ранее привлекла к себе внимание 11-летняя дочь российского певца Витаса (Виталия Грачева). Девочка надела мамины туфли на высоких каблуках, забралась на стол и исполнила танец под хит Uno группы Little Big. Подписчики артиста остались в восторге.