Москва, 2 мая. Эпидемия корорнавирусной инфекции стала причиной возникновения коронафобии, которая может привести к развитию тяжелых психических заболеваний. Об этом заявила главный научный сотрудник Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева.

По словам специалиста, эпидемия будет иметь негативные последствия для психики людей в долгосрочной перспективе. Через несколько месяцев после окончания эпидемии у некоторых людей возникнет посттравматическое стрессовое расстройство, передает «Газета.ru».

«Коронафобия — навязчивый страх заражения коронавирусом, пополнила традиционный список страхов различных заболеваний», — пояснила Васильева.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболвания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек скончались. Более 15 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.