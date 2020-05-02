Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Москва, 2 мая. Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. Танцовщица устроила необычное выступление под живой аккомпанемент.

«Как же это здорово — уметь дружить, веселиться, не унывать, делиться позитивом и устраивать спонтанные веселые встречи с друзьями», — написала Волочкова в Instagram.

Танцовщица прикрепила весьма странное, но забавное видео, на котором станцевала под звуки рояля. Сначала из-за музыкального инструмента появились ноги Волочковой в тапочках, потом она сама с заигрывающими с камерой движениями, а завершилось это выступление швырянием парика в оператора.

Кроме того, танцовщица изобразила свой знаменитый шпагат, на этот раз в кресле.

Узнать мнение пользователей Сети о таком представлении пока нельзя — танцовщица давно заблокировала в социальной сети возможность комментировать ее посты.

Отметим, что парик в руках балерины появился неспроста. Экс-прима Большого театра давно лишилась густых локонов из-за частого окрашивания и других травмирующих шевелюру процедур. Поэтому ей пришлось запастись всевозможными париками.

В последнее время общественность пристально следит за балериной из-за ее конфликта с телеведущей Даной Борисовой. Она утверждает, что Волочковой из-за ее «пристрастия к спиртным напиткам» требуется помощь специалистов. А танцовщица считает, что ее оппонентка просто пиарится благодаря таким высказываниям.