2 мая исполнилось шесть лет со дня трагедии в Одессе. Сегодня на Украине этот день вспоминают весьма своеобразно: пока простые одесситы выстраиваются в очереди, чтобы почтить память 42 жертв, заживо сгоревших в Доме профсоюзов, нацисты устраивают перфомансы и издеваются над ними. При этом чиновники как высшей, так и региональной власти упорно хранят молчание — словно это обычный день и шесть лет назад ничего особенного не случилось.

Озвучивать свою позицию, во всеуслышание заявляя о годовщине трагедии и безнаказанности преступников, позволяют себе лишь отдельные политики, причем, как правило, из числа оппозиции. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, сам факт признания одесской трагедии и призывы к ее честному расследованию являются на сегодняшней Украине маркером «свой — чужой». Поэтому ни представители прошлого режима Порошенко, ни члены нынешней партии власти и не думают делать никаких заявлений.

Впрочем, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива не стал молчать в этот день.

«Сегодня, 2 мая, преступно испытывать какую-либо радость — ее просто не может быть у нормального человека, — заявил депутат от ОПЗЖ Илья Кива журналистам. — Сегодня трагическая дата для всех нормальных украинцев. Ровно шесть лет назад случилась одесская трагедия 2014-го, в ходе которой были заживо сожжены люди. Погибли ни в чем не повинные украинцы! И сегодня мы видим ситуацию в стране, при которой отсутствует справедливость, при которой не ведется никакого справедливого расследования! И это дает виновным, наглым преступникам оставаться абсолютно безнаказанными».

По мнению Кивы, такая ситуация — это прямое порождение хаоса, царящего в украинском государстве.

«Об этом нужно говорить и помнить всем, кто хочет ощущать себя нормальным человеком, нормальным гражданином! Мы помним Одессу. Мы скорбим. И для нас это трагедия, которую мы никогда не забудем. Мы всегда будем добиваться справедливого, честного расследования. Мы чувствуем несправедливость, которая царит в нашей стране как по отношению к малому и среднему бизнесу, так и в отношении всех рядовых украинцев. И весь этот беспредел возглавляется офисом президента и теми людьми, которые в нем работают. Поэтому радости и веселья сегодня нет, и не может быть. Есть скорбь, есть боль, негодование, и украинская общественность, вместе с масс-медиа, должны сделать выводы о том, почему десятки украинцев погибли, а виновные до сих пор не наказаны. Более того, они ходят на свободе и еще позволяют себе издеваться над теми, кто искренне скорбит по погибшим», — говорит Кива.

Впрочем, Илья Кива, Виктор Медведчук, Юрий Бойко и еще полтора-два десятка оппозиционных политиков — те немногие люди, которым сегодня на Украине негласно позволено говорить об одесской трагедии. Судя по реакции многих федеральных телеканалов Незалежной на трагедию, для всех остальных членов украинского политикума поминать павших «антимайдановцев» и требовать тщательного расследования трагедии — значит, подписать себе публичный приговор. А то и подвергнуться остракизму со стороны украинских политических элит.



Напомним, днем 2 мая 2014 года в Одессе произошли кровавые столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана, в ходе которых были жертвы с обеих сторон. А затем майдановцы сожгли десятки своих противников, забросав их «коктейлями Молотова» прямо в Доме профсоюзов. В дело не вмешивалась ни полиция, ни пожарные. В итоге погибли 42 человека. По сути, это еще одна «небесная сотня», которую на Украине власти не только не прославляют, но и вообще никак не упоминают. Как будто и не было никакого массового убийства.

Уголовные дела, заведенные по факту этой бойни, демонстративно не расследовались при Порошенко. И у многих граждан были некоторые надежды, что при президенте Владимире Зеленском это изменится, и начнется честное и объективное расследование. А те преступники, которые организовали бойню в Доме профсоюзов, наконец-то сядут в тюрьму. Увы, этого не произошло. Никакого расследования на Украине до сих пор не ведется, несмотря на прямые требования ООН.

Говоря об одесской трагедии, политологи напоминают, что сначала правоохранители задержали участников столкновений с обеих сторон. Потом одну часть из них — майдановцев — просто отпустили на свободу. А 19 противников новой власти начали готовить к обвинению.

Правда, обвинение им было предъявлено вовсе не из-за Дома профсоюзов, а за массовые беспорядки, произошедшие несколькими часами ранее. Сожжение людей вообще осталось за пределами интересов следствия. Тем не менее в 2017-м всех обвиняемых суд отпустил. Сразу после этого СБУ задержала двоих ранее отпущенных — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Им вменили «посягательство на территориальную целостность Украины». Позже, в сентябре 2019-го, уже при Зеленском их отправили на обмен с Россией.

Из числа участвовавших в столкновениях сторонников Майдана самое тяжкое обвинение было предъявлено Сергею Ходияку — «убийство и нанесение тяжких телесных повреждений полицейскому». Но уже 20 мая 2014 года его отпустили на волю, хотя дело его потом несколько лет блуждало из суда в суд, пока не заглохло. Были остановлены и дела против областных чиновников Одесской гособладминистрации, но многие из них уже дано скрылись. То есть следствие по всем направлениям полностью заглохло, несмотря на призывы родственников погибших и правозащитных организаций.

В итоге приговоры получили только «антимайдановцы»: Максим Мисевский, Василий Кондратенко и Олег Ткачук. По шести противникам Майдана продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске.