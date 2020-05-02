Пушков призвал Зеленского вскрыть «похороненное» Порошенко преступление в Одессе

Москва, 2 мая. Президент Украины Владимир Зеленский обязан разобраться в случившемся в Одессе в 2014 году преступлении, которое пытался похоронить его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter он отметил, что действующий украинский лидер в годовщину одесской трагедии выразил соболезнования семьям погибших. Однако подчеркнул, что этого «категорически» недостаточно.

По мнению Пушкова, Зеленский должен не только чтить память жертв тех событий, но и разобраться в них.

«Это правильно, но этого категорически недостаточно: люди не сгорели и не погибли сами. Они были сожжены и убиты. Намеренно. Порошенко попытался похоронить это преступление. Зеленский обязан вскрыть его», — написал он в соцсети.

В субботу, 2 мая, в Одессе проходят траурные мероприятия. В городе вспоминают жуткие события 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, а свыше 200 пострадали.

Тогда украинские активисты, недовольные государственным переворотом в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая там вспыхнули беспорядки, которые завершились разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где прятались противники смены власти. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли.

Ранее провести расследование трагедии призвали в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что виновные за это «варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью», до сих пор не понесли заслуженное наказание.

Российские дипломаты также отметили, что смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию.