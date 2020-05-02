Сирия, 2 мая. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку на севере Ирака, убив 10 бойцов «Хашд Шааби». В Алеппо продолжается эскалация междоусобного конфликта в рядах «Сирийской национальной армии». Военная полиция ВС РФ заблокировала дорогу патрулю американской армии в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): несет потери в результате эскалации конфликта между фракциями на севере Алеппо; лишилась троих боевиков при нападении неизвестных в Ракке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку к позициям «Хашд Шааби» в Ираке, убив 10 человек.

ВС РФ: перекрыли дорогу для патруля международной коалиции в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): обвинили в организации теракта в Алеппо турецкую армию.

Международная коалиция: провела патрулирование на юго-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются столкновения между фракциями «Сирийской национальной армии». Как передает курдский новостной портал Rojava Network продолжились столкновения между боевиками «Ахрар аш-Шаркыя» и военной полицией СНА, число жертв с обеих сторон возросло до 13 человек. Агентство Anna News сообщает, что боевики «Ахрар аш-Шаркыя» совместно с «Джейш аш-Шаркыя» атаковали штаб-квартиру военной полиции СНА в городе Джераблус. Сгорело два автомобиля полиции, убито, по меньшей мере, два человека из них.

Главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Адби выпустил заявление о готовности SDF принять участие в расследовании теракта в центре Африна, который унес жизни свыше двадцати человек 28 апреля. По словам Абди, их группировка направила в Организацию Объединенных Наций запрос на учреждение международного комитета для расследования и со своей стороны обещали предоставить некие доказательства прямой вины Турции в бомбардировке Африна. Напомним, три дня назад взрыв заминированной автоцистерны бензина убил и ранил несколько десятков человек на рыночной площади. В организации теракта обвиняли курдских боевиков из состава «Отрядов народной самообороны». 1 мая турецкий спецназ задержал троих боевиков, которые устроили взрыв, при попытке покинуть провинцию.

Провинция Ракка

У города Айн-Исса протурецкие боевики нейтрализовали четырех членов «Отрядов народной самообороны». Согласно информации агентства Anna News, ликвидированные боевики планировали диверсию у трассы М4. Турецкие источники распространили фото изъятого трофейного вооружения.

Поступила новая информации об инциденте в оккупированном «Сирийской национальной армией» поселке Хамам аль-Туркман. Ранее местные источники сообщали о мощном взрыве в окрестностях города. Как передает портал Step News, группа неизвестных совершила нападение на патрульный автомобиль «Сирийской национальной армии», убив и ранив трех боевиков.

Провинция Хасака

Патруль ВС США был замечен в окрестностях города Аш-Шаддади. Как передают местные источники портала Aleppo AMC, конвой бронированных автомобилей двигался на юг провинции.

Позднее агентство Rojava Network сообщило, что колонна автомобилей военной полиции ВС РФ перекрыла дорогу у города Камышлы и заблокировали въезд в город для патрульного конвоя международной коалиции, вынудив американских солдат вернуться на базу.

Ирак

Боевики «Исламского государства» атаковали опорный пункт иракского ополчения «Хашд Шааби» в провинции Салах ад-Дин. Как сообщает РИА Новости ос ссылкой на заявление пресс-службы безопасности Ирака, столкновение произошло в районе Мкейшива, где террористы открыли огонь по позициям 35-ой бригады «Хашд Шааби», убив десять человек и ранив еще четырех. Также был поврежден один автомобиль ополчения, который прибыл в район столкновения с подкреплением, в результате чего ранения получили четверо, трое погибли. В сообщение ведомства также указано, что террористы застрелив одного иракского бойца в поселке Тель-Дахаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.