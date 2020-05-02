Врач-патоморфолог обнаружила необъяснимые последствия коронавируса

Москва, 2 мая. Врач-патоморфолог Лилия Селиванова исследовала десять скончавшихся пациентов с коронавирусом и обнаружила необъяснимые последствия заболевания.

По ее словам, у заразившихся коронавирусом бывают серьезные изменения в легких, характерные для вирусной пневмонии. Их можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Помимо этого, появляется тромбообразование по всему организму.

«Вирус действует не избирательно, а поражает все сосуды и таким образом это объясняет тромбообразование во всех органах, а не только в легких», — рассказала Селиванова.

Кроме этих изменений, врач впервые в своей практике заметила странную отечную жидкость в альвеолах легких. Специалист описала ее как плотную и ячеистую. По мнению Селивановой, все дело в пузырьках воздуха, образовавшихся при попадании кислорода в заполненные отечной жидкостью альвеолы.

«Пока недостаточно данных, чтобы уверенно говорить о том, что является причиной возникновения наблюдаемого явления», — добавила врач.

Селиванова подчеркнула, что исследовала только пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Поэтому нельзя сделать вывод о том, что именно такая терапия привела к возникновению пузырьков.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Инфекция стремительно распространилась по другим государствам. Сначала крупным очагом стала Италия, затем США.

По последним данным, в мире зафиксировали около 3,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 240 тысяч человек умерли. Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия.

В стране зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения. Власти принимают все возможные меры для противодействия вирусу. Страна не только сама успешно борется с инфекцией, но и помогает другим государствам. Гуманитарный груз и специалисты были направлены в Италию, США, Сербию.