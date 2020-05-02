Минздрав оценил меры борьбы с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Минздрав о мерах профилактики COVID-19
Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России. Как отметили в ведомстве, предпринятые шаги сдержали рост заболевших и дали время на подготовку мест в больницах. За месяц специалисты изучили китайский опыт борьбы с инфекцией. Также врачи получили клинические рекомендации и занялись подготовкой лечебной базы. Например, пациентам не приходилось долго ждать решения врачей, как в Италии или Испании, где специалисты выбирали какого больного подключить к аппарату ИВЛ. Отметим, что на первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты. Далее идет Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмую строчку. За все время в нашей стране умерли 1222 человека, 15 013 выздоровели. Общее количество инфицированных 124 054. Ситуация по заболеваемости пока не стабилизировалась. Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а если выйти на улицу все же необходимо — держать дистанцию.
Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине
Украинский дипломат Андрей Мельник отказался почтить память погибших при взятии Берлина, из-за участия в мероприятии представителей России. Решение не прийти на церемонию возложения венков 2 мая в Германии должно остаться «на его совести». Об этом агентству РИА Новости заявил российский посол Сергей Нечаев. В церемонии участвовал белорусский посол Денис Сидоренко. Вместе с Нечаевым он возложил венки у здания, где в 1945 году располагался штаб советской Восьмой гвардейской армии. Именно там 2 мая немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице. Российский дипломат заявил, что не видит причин для спекуляций на памяти павших. Он добавил, что торжественная церемония прошла в Берлине в этом году «в сокращенном формате» из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Однако памятные даты и места, где был советский воин-освободитель, забыты быть не должны. Напомним, что послы России и Украины уже в течение пяти лет не участвуют в совместных памятных мероприятиях по случаю окончания Великой Отечественной войны.
В Госдуме оценили отставку дочери Назарбаева
В Госдуме оценили отставку старшей дочери Нурсултана Назарбаева. «Гром среди ясного неба», так первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал прекращение полномочий спикера сената Казахстана Дариги Назарбаевой. Он заявил, что нужно следить за развитием ситуации вокруг нее. Напомним, сегодня казахский лидер Касым-Жомарт Токаев уволил старшую дочь первого президента страны с поста председателя сената парламента республики. Отметим, в случае смерти, досрочного освобождения или отрешения от должности главы государства полномочия на оставшийся срок должны переходить к председателю сената. По мнению Затулина, любопытно дальнейшее развитие этой ситуации, поскольку трудно предсказать, какие перемены произойдут в казахской власти.