Минздрав оценил меры борьбы с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Минздрав о мерах профилактики COVID-19 Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России. Как отметили в ведомстве, предпринятые шаги сдержали рост заболевших и дали время на подготовку мест в больницах. За месяц специалисты изучили китайский опыт борьбы с инфекцией. Также врачи получили клинические рекомендации и занялись подготовкой лечебной базы. Например, пациентам не приходилось долго ждать решения врачей, как в Италии или Испании, где специалисты выбирали какого больного подключить к аппарату ИВЛ. Отметим, что на первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты. Далее идет Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмую строчку. За все время в нашей стране умерли 1222 человека, 15 013 выздоровели. Общее количество инфицированных 124 054. Ситуация по заболеваемости пока не стабилизировалась. Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а если выйти на улицу все же необходимо — держать дистанцию.

Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине Украинский дипломат Андрей Мельник отказался почтить память погибших при взятии Берлина, из-за участия в мероприятии представителей России. Решение не прийти на церемонию возложения венков 2 мая в Германии должно остаться «на его совести». Об этом агентству РИА Новости заявил российский посол Сергей Нечаев. В церемонии участвовал белорусский посол Денис Сидоренко. Вместе с Нечаевым он возложил венки у здания, где в 1945 году располагался штаб советской Восьмой гвардейской армии. Именно там 2 мая немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице. Российский дипломат заявил, что не видит причин для спекуляций на памяти павших. Он добавил, что торжественная церемония прошла в Берлине в этом году «в сокращенном формате» из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Однако памятные даты и места, где был советский воин-освободитель, забыты быть не должны. Напомним, что послы России и Украины уже в течение пяти лет не участвуют в совместных памятных мероприятиях по случаю окончания Великой Отечественной войны.