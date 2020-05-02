Эпидемиолог рассказал о «коварности» коронавируса

Москва, 2 мая. Бессимптомная форма коронавируса несет в себе ряд опасностей, заявил директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эпидемиолог рассказал, что «коварность» COVID-19 заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.

«Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих», — цитирует его РЕН ТВ.

Гинцбург подчеркнул, что вовремя выявлять носителей и изолировать их особенно важно.

Согласно последним данным, коронавирусом нового типа заразились более 3,4 миллиона человек практически по всему миру, зафиксировано свыше 240 тысяч летальных исходов. Больше всего пострадали от инфекции США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.

В России число заболевших превысило 124 тысячи, пишет Deita.ru. Власти принимают все возможные меры для противодействия вирусу, ведется разработка вакцины.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь полагает, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, завезли американские военные. Еще в 2015 году в научном журнале Nature Medicine появилась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.