Зеленский призвал провести «эффективное расследование» трагедии в Одессе

Киев, 2 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти должны сделать все возможное для расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

«Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня», — написал Зеленский в своем канале в Telegram-канале.

Он также добавил, что Киеву придется всегда помнить о трагических событиях 2 мая 2014 года. Зеленский подчеркнул, что только сильная страна может «открыто говорить не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях».

Напомним, в 2014 году противники государственного переворота в Киеве разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая 2014 года в центре Одессы начались столкновения между сторонниками и противниками госпереворота. Столкновения завершились поджогом Дома профсоюзов, в котором были заблокированы представители антимайдана. Жертвами трагедии в Одессе стали 48 человек, более 250 человек получили ранения.

2 мая 2020 года жители Одессы пришли к зданию Дома профсоюзов, чтобы почтить память жертв трагедии. Несмотря на действие карантинных мер сотни жителей города возложили цветы к Дому профсоюзов.