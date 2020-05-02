ЛНА сбила турецкий беспилотник боевиков ПНС, наносивший удары по жилым кварталам Триполи

Триполи, 2 мая. Системы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили БПЛА, используемый террористами так называемого Правительства национального согласия для ударов по жилым кварталам.

Отмечается, что армия Халифы Хафтара после обнаружения в небе над Триполи беспилотника террористов, атаковавшего мирных жителей, уничтожила его с помощью ПВО. ЛНА, как заявлялось ранее, продолжает борьбу с терроризмом и выступает гарантом защиты ливийцев от бесчинств радикалов. Дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства упал к югу от аэропорта «Митига», оккупированного бандформированиями ПНС. Воздушная гавань при помощи ВС Турции фактически была переоборудованная в военную базу, где радикалы разместили артиллерию и пункт управления БПЛА.

Примечательно, что ранее представитель ЛНА Ахмад Мисмари объявил о введении перемирия в связи со священным месяцем Рамадан. Однако в ответ на это полковник авиации ПНС Мухаммад Кануну заявил о продолжении обстрелов, поскольку режим Файез Сарраджа не верит ЛНА.