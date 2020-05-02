Выпуск авторской программы Михалкова «Бесогон ТВ» о коронавирусе сняли с эфира

Москва, 2 мая. Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера.

Очередная программа должна была появиться на «России 24» 2 и 3 мая.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира», — цитирует Михалкова его пресс-служба.

В отмененном выпуске «Бесогона» режиссер предлагает порассуждать о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, и почему вокруг новой инфекции постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции. Также Михалков поднимает вопрос о вынужденных нововведениях в сфере образования.

Аналогичные ситуации с проектом «Бесогон» случались и раньше — в 2015 году один из выпусков также был снят с эфира. Тогда на телеканале объяснили, что не показали его «по этическим причинам». Михалков, в свою очередь, заявил, что не понял такого решения.

Еще одну программу не выпустили в мае 2018 года. Из эфирной сетки «России 24» убрали повторный показ эпизода под названием «Синдром Гарри Поттера», в котором Михалков рассуждал о трудностях коммуникации в современном мире.

Режиссер предложил зрителям посмотреть выпуск в Интернете и сделать собственный вывод о том, почему его повторно не показали на ТВ.

Михалков пока не высказал своих предположений по поводу ситуации с последней программой. Не объяснили своего решения и представители канала.