Вооруженные американцы требуют снятия карантина в Мичигане. ФАН-ТВ

На этой неделе сотни протестующих американцев собрались в Капитолии города Лансинг, штат Мичиган. Они потребовали от властей положить конец ограничительным мерам, принятым из-за распространения коронавируса. Митингующие заявили, что карантин нанес ущерб экономике штата.

На кадрах видно, что некоторые из протестующих вооружены, одеты в камуфляж и несут в руках американские флаги, скандируя свои требования. Те, кому удалось войти в Капитолий, были заблокированы полицией штата и сержантами учреждения. По оценкам стражей порядка, в акции участвовали от 400 до 700 человек.

Строгие ограничительные меры в штате Мичиган продлили до 28 мая, по инициативе губернатора-демократа Гретхен Уитмер. По данным Университета Джона Хопкинса, в штате сегодня зарегистрировано 3 789 смертей и 41 379 случаев заболевания коронавирусом. Всего в США более одного миллиона подтвержденных случаев заражения, 62 996 погибли от болезни.