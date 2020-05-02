Фильм «Шугалей» честно показывает грязную политику США и террористов ПНС в Ливии

Корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Малянов посмотрел фильм «Шугалей» и выразил надежду, что эта картина сможет повлиять на освобождение незаконно удерживаемых в плену россиян.

Посмотрел фильм «Шугалей» и... Не разочаровался. Картина получилась очень интересной и честной. Я бы даже сказал — смелой. Фильм немного слабоват, если рассматривать его как художественное произведение: не хватает раскрытия некоторых персонажей, на некоторые события уделяется очень мало времени и практически нет пояснений, почему и как это случилось. Но! Если посмотреть на это кино как на документалку, поданную под соусом художественного фильма, то все сразу встает на свои места.

«Шугалей» — это не просто история российских социологов, это довольно жесткий, честный рассказ о том, что происходило в Ливии тогда и сегодня. В августе прошлого года я и мой коллега Альгис Микульскис провели в Триполи три недели. А после несколько месяцев были в Бенгази, так что о ситуации в этой стране знаем не понаслышке.

В фильме честно показано, что правоохранительные органы в Триполи никакой власти не имеют. Это действительно так. Полиция, мухабарат и даже военные подчиняются группировкам.

Показали и то, что в рядах группировок раскол и, по сути, боевики еще и друг с другом грызутся за власть.

Кому-то может показаться, что очень жестко в фильме прошлись по американцам, но это не так. Когда мы были в Триполи, мы сами столкнулись с их присутствием там и убедились, что Штаты активно лезут в местную политику. Когда мы пытались встретиться с генеральным прокурором Триполи и получить от него разрешение на встречу с Максимом и Самером (чтобы передать лекарства и просто узнать, в каком они состоянии), встретили американцев. Они приехали к прокурору чуть раньше нас, долго с ним о чем-то беседовали, а после их ухода прокурор отказал нам во встрече. На него явно надавили и проинструктировали. Так что моменты с американцами в фильме — правда.

Очень показательный момент с общественным деятелем Ливии, который договаривался о выкупе, а в итоге его террористы тоже в тюрьму бросили. Дело в том, что некоторые официальные органы в Триполи остались. Это, например, министерство информации, в котором мы получали пресс-карты и разрешение на съемки. Там нам действительно пытались помочь со съемками, но… Это выглядело следующим образом: нам сообщают, что договорились о нужной встрече, мы выезжаем и пока едем (либо, когда уже приехали) получаем информацию о том, что встречи не будет. По сути, люди с министерства информации договаривались, об этом тут же узнавали бандиты и давили на людей, чтобы те отказывались от встреч с российскими журналистами. Так что не удивительно, что в фильме местного общественного деятеля за попытки договориться с Россией отправили в «Митигу».

И таких вот деталей, очень точно отражающих ситуацию в Триполи, в картине «Шугалей» много. Честно показана грязная политика Штатов, террористов и подчиняющегося бандитам ПНС. Издевательства в тюрьмах, беспредел группировок, отчаяние обычных жителей и катящаяся в бездну хаоса, некогда процветающая страна — все это выводит фильм «Шугалей» на довольно высокий, остросоциальный уровень. Так что, если кто-то еще не смотрел — обязательно посмотрите.

И очень хочется верить, что выход этого фильма повлияет на освобождение незаконно удерживаемых в плену Максима и Самера.