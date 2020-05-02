Военная полиция РФ блокировала патруль США в Сирии

Дамаск, 2 мая. Военная полиция Минобороны РФ блокировала американский патруль в районе сирийского города Камышлы.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», российские военные блокировали бронетехникой восточный въезд в город, вынудив патруль США изменить маршрут движения.

Российские военнослужащие не позволили американскому патрулю проехать, блокировав их дальнейшее движение в этом направлении. В конечном итоге, американские военные были вынуждены продолжить свое движение в противоположном направлении.

Напомним, осенью 2019 года стало известно, что в аэропорту города Камышлы начала работать авиационная комендатура Воздушно-космических сил России. Комендатура включает в себя наземную охрану и систему ПВО, а также диспетчерский пункт руководства полетами. Военнослужащие комендатуры обеспечивают работу группы транспортно-боевых вертолетов ВКС РФ, которые оказывают поддержку с воздуха российской военной полиции, осуществляющей патрулирование в данном районе Сирии.