ЛНР итоги 27 апреля — 2 мая: обстрелы продолжаются, ранены женщина и ребенок

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в ЛНР за неделю с 27 апреля по 2 мая.

Украинские силовики на текущей неделе несколько раз открывали огонь по жилым массивам территории ЛНР. В результате обстрелов получили ранение женщина и семилетний ребенок, повреждены жилые дома в поселках Донецкий, Золотое-5 и Фрунзе, а также электроподстанция шахты и школа.

«Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают населенные пункты республики, где нет и никогда не было подразделений Народной милиции. Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Количество зараженных COVID-19 в ЛНР продолжает расти

Число зараженных коронавирусом в Луганской Народной Республике достигло 129, из них 12 человек выписаны. По данным Минздрава, наиболее высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске и Луганске.

Режим строгой самоизоляции введен на всей территории республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ввел режим строгой самоизоляции на территории всей республики до 13 мая. В этот период прекращено движение всего общественного транспорта, остановлена работа большинства предприятий. Жителям рекомендовано оставаться дома.

«В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики. Этот период нужен для того, чтобы прервать цепь распространения коронавирусной инфекции. Дорогие соотечественники, прошу каждого отнестись к ситуации с пониманием и не подвергать свое здоровье угрозе. Только общими усилиями мы прекратим распространение коронавирусной инфекции», — заявил глава республики.

В Луганске провели занятия для сотрудников скорой помощи

Сотрудники бригад скорой помощи приняли участие в занятиях по правилам использования средств индивидуальной защиты при работе с пациентами с подозрением на коронавирус. Сообщается, что пандемия коронавируса серьезно осложнила работу скорой помощи в республике.

«Мы должны отработать это до автоматизма. Сейчас время не простое, тяжелое для всех. Как психологически тяжело сотрудникам всем, так и физически. Сейчас нагрузка на выездной персонал у нас очень существенная», — рассказал и. о. директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.

Пациентов с почечной недостаточностью будут доставлять на процедуры

В Луганске общественное движение «Мир Луганщине» организовало доставку на процедуры в республиканскую клиническую больницу жителей города с почечной недостаточностью. Посещение пациентами больницы было затрудненно из-за строгого режима самоизоляции, действующего в республике.