Главные новости 2 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 2 мая.

Голландские исследователи полагают, что инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем. Обнаружен новый способ передачи коронавируса.

Звезда Instagram Айза Анохина призналась, что очень жалеет о сделанной в «неподходящее время» пластической операции. Айза Анохина назвала себя «дурой года».

Бывший футболист считает, что сын Рудковской не очень рад выполнять ее прихоти. Рудковская хлестко ответила Аршавину на насмешки над ее маленьким сыном.

За последние сутки выявлено 9623 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах России. Более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки.

Недавно телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня сообщила, что запускает курс по построению красивого тела. Лена Миро раскритиковала «живущую в корявом теле» Боню за ее фитнес-курсы.

Министр безопасности БИГ не дал разрешения на въезд военным медикам из РФ, приглашенным для дезинфекции города Мостар. Босния и Герцеговина запретила въезд медикам из РФ, готовым помочь в борьбе с COVID-19.

Анастасия Шубская сообщила о смерти своего 91-летнего дедушки. Жена Овечкина рассказала о трагедии в семье

ФАН рассказывает об актуальной на утро 2 мая 2020 года информации о распространении COVID-19 в России и мире. Коронавирус в России 2 мая 2020: резкий рост заражений, статистика по регионам.

В отчете Orbital Insights упоминаются НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод им. Горбунова. Американские СМИ сообщили о слежке США за активностью российских заводов ОПК.

Колумнист ФАН Александр Малькевич прокомментировал впервые показанный фильм о плененных ливийскими боевиками россиянах. «Шугалей» — фильм о величии русского духа в русском человеке.