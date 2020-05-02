У пожаловавшейся на симптомы актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус

Москва, 2 мая. Известная актриса и телеведущая Татьяна Васильева рассказала, что у нее диагностировали коронавирус.

Накануне 73-летняя народная артистка РФ пожаловалась на плохое самочувствие. Ее очень встревожили симптомы — температура и кашель. Васильева добавила, что последний месяц соблюдала режим самоизоляции, поэтому даже не может предположить, где и как могла заразиться.

Актрисе пришлось вызывать скорую помощь.

«Да, [найден коронавирус]», — сообщила артистка, отвечая на вопросы журналистов.

Пока еще не решено, будет Васильева лечиться дома или же в больнице.

Как отмечает НСН, Васильева известна зрителю по ярким ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и многих других. Не раз появлялась в популярных телевизионных шоу. С 2015 года она является ведущей актрисой театра «Миллениум» под руководством Валерия Пономаренко в Москве.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Из них около 15 тысяч пациентов выздоровели, свыше 1,2 тысячи скончались. Deita.ru со ссылкой на прогноз сингапурских ученых сообщает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в начале августа.