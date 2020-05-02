Жалобы участника «Дома-2» на отсутствие секса довели до слез эмоциональную Бузову

Москва, 2 мая. Популярная певица и ведущая Ольга Бузова разрыдалась во время съемок передачи «Бородина против Бузовой», услышав подробности интимной жизни участника проекта «Дом-2. Остров любви».

Один из мужчин пожаловался, что уже два месяца у него не было «волшебства» — так на шоу называют секс. Это вывело Бузову из равновесия.

Она оказалась поражена тем, как гости программы могут говорить о таких вещах в период серьезного кризиса, который сегодня переживает страна. Импульсивная ведущая не смогла сдержать эмоции и перешла на крик, сопровождаемый слезами.

«Тебе рассказать сейчас, как люди в стране живут? Ты с ума сошел? Вы живете на острове любви, вы защищены максимально от коронавируса, который сейчас существует. У вас есть все — море, океан, еда, продукты. Вы с ума сошли? Тяжело ему без «волшебства» два месяца», — упрекнула она.

Позже Бузова продолжила тему кризиса в своем Instagram. В ее профиле появился пост, в котором она объяснила, что говорить об отсутствии «волшебства» сегодня неуместно.

«Когда сейчас, в это непростое время люди находятся в стрессе на полной изоляции, а наши ребята говорят, что им чего-то не хватает, они устали и им плохо, мне хочется прокричать: «У вас все хорошо!» — написала она в соцсети.

Ведущая призвала участников телешоу ценить то, что они имеют, и думать не только о себе, но и о тех, кому сегодня гораздо хуже.

Ранее звезда рассказала фанатам, чем первым делом займется после отмены режима самоизоляции. Певица призналась, что очень скучает по маме и родному Петербургу, в котором она живет. Поэтому в первую очередь навестит родного человека в Северной столице.