Террористы ПНС продолжают обстрелы, потому что «не верят в перемирие ЛНА»

Триполи, 2 мая. Полковник авиации Мухаммад Кануну, официальный представитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил о продолжении активных боевых действий со стороны боевиков, поскольку ПНС не доверяет перемирию Ливийской национальной армии (ЛНА).

Представитель ПНС назвал объявленный ЛНА режим прекращения огня «ложным перемирием». Поэтому, по его словам, бандформирования Файеза Сарраджа продолжают наносить удары по позициям армии Халифы Хафтара, которые «представляют потенциальную угрозу». Кануну также заявил, что фельдмаршал ЛНА Хафтар использует перемирие, чтобы пополнить силы и перегруппироваться. Это заявление, по его мнению, дает право террористам ПНС не соблюдать перемирие.

О несоблюдении режима прекращения ранее сообщала Комиссия по правам человека в Ливии, назвав обстрелы мирных кварталов и гражданской инфраструктуры военным преступлением.