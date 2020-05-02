Коротченко спрогнозировал реакцию Киева на пополнение Сухопутных войск РФ танками Т-72Б3М

Сухопутные войска ВС РФ до конца 2020 года получат более 120 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщили в ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не исключил, что это обстоятельство вызовет негативную реакцию со стороны Киева.

В беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт заметил, что модернизированные танки будут использоваться на наиболее важных в оперативном и стратегическом плане направлениях, в частности, прикрывать западные границы России.

«Полагаю, нелишней модернизированная бронетехника будет и на Дальнем Востоке», — уточнил Игорь Коротченко.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, Минобороны РФ в полном объеме выполняет возложенные на него задачи, в том числе достигает определенных президентом показателей по параметрам новых образцов оружия.

«К концу этого года российская армия должна быть на 70% вооружена новым оружием. Разумеется, танки Т-72Б3М, пройдя модернизацию, получили новое качество на уровне Т-90 и способны действовать круглосуточно, потому что все их тактико-технические характеристики улучшены», — объяснил Коротченко.

Проведенную модернизацию военный эксперт назвал проявлением «бережного отношения» к имеющемуся парку вооружений, в том числе доставшемуся в наследство со времен Советского Союза.

«Минобороны РФ рассматривает любую систему оружия как платформу, которая за свой жизненный цикл проходит несколько вариантов обновлений и модернизаций», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Игорь Коротченко не исключил, что пополнение российских танковых дивизий модернизированными образцами не останется незамеченным украинскими военными, которые часто рапортуют о «скоплении» танков РФ на границе с Украиной якобы для совершения наступления на эту страну.

«Украинская пропаганда настолько низкосортная и непотребная, что я бы посоветовал Генштабу Украины навести порядок в подразделениях ВСУ, занимающихся информационной войной. Сейчас там служат фейкометчики самого низкого пошиба. Их всех оттуда надо гнать. Но и сама Украина уже много раз пробила дно. Для нее, может быть, подобные «шедевры» пропаганды и годятся. Это все свидетельства деградации украинского государства. Поэтому, я считаю, можно ждать очередных фейков о российских танках на границе с Украиной, как ждут всего, чего угодно от людей с психическими отклонениями. Мы готовы к парированию любых действий. Но пусть знают, что если будет предпринят хоть один недружественный шаг против России — Украина просто перестанет существовать», — добавил Коротченко.

Отметим, что мощность двигателя модернизированного Т-72Б3М почти на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-72Б3 и составляет 1130 «лошадей». Кроме того, усилена защита танка, а в его башне установлено 125-миллиметровое орудие с усовершенствованной баллистикой и ресурсом выстрелов.