Вена, 2 мая. Известная оперная певица Анна Нетребко в разгар эпидемии совершила променад по Вене в шикарном наряде и поделилась кадрами с прогулки с подписчиками в Instagram.

Артистка больше месяца провела в Австрии в своей квартире с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Исполнительница активно делится с фанатами кадрами из личной жизни и показывает, как проводит время в период пандемии.

Артистка рассказала в Instagram Stories, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, улицы Вены понемногу начинают наполняться людьми, ограничительные меры постепенно отменяют.

Вот и певица решила воспользоваться случаем и прогулялась по городу. Для выхода она выбрала стильные юбку и жакет в клетку, а наряд дополнила белой футболкой, сумкой и туфлями-лодочками бежевого оттенка. Завершила образ исполнительница очками с ярко-красной оправой.

Поклонники осыпали звезду комплиментами на разных языках.

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша», — заметила zhanna_busines.

По последним данным, в Австрии зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, около 13 тысяч из них выздоровели, 596 скончались.

Некоторые эксперты полагают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, завезли американские военные. Еще в 2015 году в научном журнале Nature Medicine появилась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.