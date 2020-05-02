Попова рассказала, что пациенты с COVID-19 долго выздоравливают

Москва, 2 мая. Процесс выздоровления пациентов с COVID-19 занимает продолжительное время, диагноз «здоров» не ставится до полного избавления от вируса. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди очень долго освобождаются от вируса (COVID-19), и пока человек не освободится от вируса, ему диагноз (о выздоровлении — Прим. ФАН), конечно же, не поставят, он не будет считаться здоровым человеком. И учитывая, что у нас есть все-таки большое количество пневмоний тяжелых, а это долгое течение и долгое выздоровление», — сказала главный санитарный врач РФ.

Попова отметила, что при ОРВИ и пневмонии медики выявляют вирус по-разному, поскольку его нужно искать там, где зарождается патологический процесс.

По ее словам, в первом случае врачи берут мазок из носа, а во втором — смотрят на мокроту.

«Когда это носительство, когда это признаки ОРВИ, мы всегда находим вирус — мазки из носа. <…> При пневмонии это в меньшей степени мазок из носа, при пневмонии — это мокрота, то есть то, что позволит нам оценить процесс в легких, но не в носу», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, она призвала перенесших инфекцию россиян соблюдать осторожность, поскольку ощущение полного выздоровления может быть обманчивым.

За последние сутки в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения. Количество выздоровевших за этот же период составило 1793.