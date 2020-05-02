Врачи в Москве выявляют коронавирус даже у людей без симптомов

Москва, 2 мая. Число госпитализаций в Москве не растет, несмотря на резкое увеличение подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, заявил главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

По данным на 2 мая, коронавирус выявили у более чем 62 тысяч человек. Однако эти цифры говорят о росте числа тестов.

«Люди, которые сдали тесты, — это носители, которые могут быть бессимптомными. То есть мы выявляем большое количество заболевших, потому что просто тестов делаем больше», — объяснил врач.

Он добавил, что тесты делают пациентам с другими патологиями. Такая тактика помогает сдерживать эпидемию. Свет подчеркнул, что в его больнице нет скачка госпитализаций.

Главный врач отметил, что в больницу попадают пациенты, которые не могут обойтись без госпитализации. Порядка 15% зараженных нуждаются в наблюдении врачей.

Остальные москвичи получают помощь амбулаторно или лечатся на дому. По мнению Света, нагрузка на городские больницы распределяется равномерно и грамотно.

Москва входит в десятку регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Власти разворачивают временные госпитали, чтобы увеличить количество коек для больных.