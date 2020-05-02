Киев, 2 мая. Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил о готовности оказывать сопротивление главе государства Владимиру Зеленскому, который ранее раскритиковал местные власти за смягчение карантинных мер.

Ранее власти Черкасс приняли о решении возобновить работу рынков, салонов красоты, ресторанов, магазинов и других предприятий с 1 мая. При этом на Украине продолжает действовать общенациональный карантин. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс за досрочную отмену ограничений. Позднее стало известно, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководства Черкасс о статье о нарушение санитарных правил.

2 мая Бондаренко сообщил, что он вызван на допрос в полицию. Кроме того, мэр утверждает, что ему поступают угрозы от замглавы офиса президента Украины Сергея Трофимова.

Бондаренко обвинил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний, а также пообещал противостоять главе государства.

« Вы обещали сажать коррупционеров, а не городских голов...Черкассы будут сопротивляться, запомните. Черкассы свободный казацкий город. И если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы», — обратился мэр к президенту Украины.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 239 тысяч человек. На Украине зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, 279 человек умерли.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.