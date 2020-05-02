Рыжий из «Иванушек» показал раритетный клип с Ротару в мини-юбке

Москва, 2 мая. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в самоизоляции решил порадовать фанатов раритетным видео с участием известной певицы Софии Ротару.

Датирован ролик 1997 годом. Ротару тогда было 50 лет, она находилась на пике популярности, выпускала хиты и получала награды. Исполнительницу, например, признали «Лучшей эстрадной певицей 1996 года».

На кадрах раритетного клипа, опубликованного Григорьевым-Апполоновым в Instagram, она предстала в экстремально короткой мини-юбке, черном пиджаке и с красной косынке на голове.

В объектив камеры попали также певцы Кирилл Андреев и Игорь Сорин, скончавшийся спустя несколько месяцев на 29-м году жизни. Артисты записывали поздравление с Первомаем.

Пост рыжего из «Иванушек» вызвал бурный восторг подписчиков, которые попросили его поделиться и другими архивными кадрами.

«Спасибо большое за видео, прямо машина времени. Раз, и ты уже в 90-х», — отметила olgaergina.

Ранее стилист и телеведущий Влад Лисовец опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивные фотографии с певицей Жанной Фриске. Снимки были сделаны в то время, когда Лисовец работал с группой «Блестящие» и создавал для них сценические образы. Знаменитой певицы не стало 15 июня 2015 года, у нее диагностировали рак мозга.