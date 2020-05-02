Во Франции нашли первую заразившуюся коронавирусом кошку

Париж, 2 мая. Французские ветеринары впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки. Об этом сообщает Национальная ветеринарная школа Альфора (ENVA).

«Объединенная группа специалистов по проведению вирусологических исследований <…> обнаружила первую во Франции кошку — носительницу SRAS-CoV-2», — говорится в сообщении организации.

Предположительно, животное заразилось от хозяина, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Инфицированная кошка была найдена среди протестированных на наличие вируса домашних питомцев нескольких жителей столичного региона, у которых медики подозревали коронавирус. Один из анализов животного оказался положительным.

У кошки присутствовали характерные для человека дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.

По словам исследователей, случай с больной COVID-19 кошкой единичный, поскольку новый вирус трудно передается животным от людей.

Несмотря на это, специалисты рекомендуют избегать прямых контактов с питомцами, находиться в маске в их присутствии и каждый раз мыть руки перед тем, как брать или гладить животных.

Ранее в США была обнаружена первая зараженная коронавирусной инфекцией собака. Мопс по кличке Уинстон жил с больными COVID-19 хозяевами в штате Северная Каролина. У него, как и у французской кошки, проявлялись характерные симптомы заболевания — кашель, чихание и недоедание.

Домашние животные с COVID-19 были найдены и в других странах, в том числе в Бельгии и Китае. На двух фермах в Нидерландах коронавирус выявили у норок. Ветеринары отметили у животных проблемы с пищеварением и дыханием.

Исследователи считают, что заражение человека от животного маловероятно.