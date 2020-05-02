Россияне рассказали, что сделают в первую очередь после отмены режима самоизоляции

Москва, 2 мая. Большая часть россиян планирует выйти на прогулку после отмены режима самоизоляции, который был введен в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен сотрудниками порталом стопкоронавирус.рф.

Социологи поинтересовались у россиян, что они планируют сделать в первую очередь после отмены карантина.

«Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29–42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% — пойти в ресторан или кафе», - говорится в сообщении.

Более 5% участников опроса намерены отправиться в музей или кинотеатр. Более 4% опрошенных хотят посетить салон красоты, передает «Газета.ru».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 190 тысяч человек.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. Более 15 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.