В Совфеде призвали россиян не рассчитывать на отпуск за границей в 2020 году

Москва, 2 мая. Сенатор Валерий Рязанский призвал россиян не рассчитывать на отдых за границей в 2020 году из-за сложной обстановки в виду распространения коронавируса.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике посоветовал соотечественникам не рисковать и пока не приобретать билеты в другие страны. Он считает, что государства из-за пандемии вряд ли откроют границы для туристов до конца года.

«Сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе, турфирм, даже если они обещают большую скидку», — подчеркнул он.

Рязанский, говоря о 2021 году, порекомендовал планировать отдых за рубежом, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Сенатор уверен, что зарубежные отели после своего открытия будут предлагать очень выгодные тарифы, поэтому возможность приобрести билет и забронировать номер в гостинице будет.

О вспышке пневмонии власти Китая сообщили в декабре прошлого года, затем вирус из КНР быстро распространился по миру. Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию Китая, тому есть ряд доказательств.

Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия. В стране зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения. Власти принимают все возможные меры для противодействия вирусу.