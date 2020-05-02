Сирия, 2 мая. На востоке Дейр-эз-Зора мужчина был застрелен снайпером ВС США. В Идлибе продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов на юге Идлиба.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в попытке взорвать бензовоз на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Дейр-эз-Зоре; попытались проникнуть в зоны контроля протурецких сил на севере Ракки.

Международная коалиция: застрелила гражданского на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Военная полиция «Сирийской национальной армии» сумела предотвратить теракт в городе Азаз. По данным агентства Masar Press Net, в ходе рейда боевики обнаружили самодельное взрывное устройство, установленной в грузовик с цистерной для перевозки нефти, который должен был взорваться в центре города. СВУ было демонтировано и уничтожено за городской чертой. В установке бомбы подозревают боевиков из состава «Отрядов народной самообороны». Сутками ранее в Алеппо были задержаны три члена YPG, которые участвовали в организации теракта в Африне, по их вине 28 апреля в центре города рядом с рынком взорвалась цистерна с бензином, убив свыше двадцати человек и ранив десятки.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» развернули широкомасштабную кампанию против контрабанды нефти через реку Евфрат в районе поселка Шхиль. Как сообщает источник в сети Twitter @VivaRevolt, в регион стянуты подкрепления курдских боевиков. Напомним, что в Шхиле действовала единственная паромная переправа через Евфрат, через которую осуществлялись поставки нефти и топлива в подконтрольные правительственным войскам зоны, однако SDF и международная коалиция пытается единолично завладеть всеми ресурсами, отрезав тем самым от поставок бензина официальный Дамаск. Ранее сообщалось, что на незаконной разработке нефти на востоке Сирии ВС США ежемесячно получали около 90 миллионов долларов.

Другой источник в сети Twitter @ alkhabour21, сообщает, что у газоперерабатывающего завода был застрелен мужчина по имени Ясир Мухаммед Аслан. По данным источника, мужчина был застрелен снайпером со стороны американской военной базы, расположенной поблизости от месторождения.

Провинция Идлиб

По информации портала Aleppo AMC, на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандформирований сохраняется напряженная обстановка. По данным портала Aleppo AMC, разведывательные беспилотники ВВС Сирии были замечены в небе над горами Аз-Завия на западе провинции Идлиб. Возобновились боестолкновения у поселка Хазарин, где боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировали правительственные войска на ответные боевые действия.

Российские сотрудники комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения со стороны подконтрольны Турции формирований.

РИА Новости со ссылкой на брифинг Центра примирения враждующих сторон, сообщает о ходе работ по разминированию на юге провинции. Согласно отчету ЦПВС, сирийские военные за минувшие сутки разминировали два гектара освобожденных от террористов территорий.

Провинция Ракка

В поселке Хамам аль-Туркман прогремел мощный взрыв. Согласно предварительны данным агентства Step News, сведений о раненных и пострадавших пока не поступало.

Столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии» и подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии» отмечались у деревни Шаркак. Как передает агентство Euphrates post, протурецкие боевики открыли огонь из минометов по укреплениям SDF и местам их скопления.