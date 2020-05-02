Басилашвили похвалил работу Полухина, исполнившего главную роль в фильме «Шугалей»

Народный артист СССР Олег Басилашвили высоко оценил работу актера Кирилла Полухина, сыгравшего российского социолога Максима Шугалея, захваченного триполитанскими властями, в остросюжетном фильме Дениса Нейманда.

Премьера основанного на реальных событиях фильма «Шугалей» состоялась первого мая на телеканале НТВ. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых Олег Басилашвили смог посмотреть картину отрывочно, но то, что он увидел, ему понравилось.

«Кирилл Полухин служил в нашем Большом драматическом театре. Я его очень люблю. Я его видел в фильме, который меня просто потряс. Это картина про летчика, который начал бояться высоты после того, как потерпел крушение (кинодрама «Иван» режиссера Алены Давыдовой, вышедшая в 2016 году). И как внезапный друг — девятилетняя девочка Тоня — заставила бывшего летчика все-таки подняться на колесе обозрения. Очень трогательный фильм. Кирилл очень хорошо в нем играет», — заметил Олег Басилашвили в комментарии Федеральному агентству новостей.

Что касается картины «Шугалей», в которой Полухин сыграл социолога Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, прибывшего с коллегой Самером Суэйфаном в Ливию для проведения социсследования и плененного так называемым «Правительством национального согласия», незаконно захватившим власть в Триполи, то, по мнению Басилашвили, это еще одна замечательная работа в копилке актера.

Вообще об актерской работе Полухина лестно отзываются многие его коллеги. Как пояснил в комментарии ФАН Народный артист РФ Георгий Штиль, секрет в том, что Кирилл Полухин умеет так играть, что зритель ему верит. И это очень важно в случае с картиной «Шугалей», являющейся, по сути, документальной историей.

«В «Шугалее» очень здорово все сделано. Этот Восток, эти бороды, еще больше ненависти к этим игиловцам (боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. — Прим. ФАН). Это такой ужас — пытки, издевательства над ни в чем неповинными людьми, убийства со стороны террористов», — поделился с ФАН своими впечатлениями от просмотра картины Георгий Штиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.