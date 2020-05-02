Москва, 2 мая. Родные устроили шумные гулянья по случаю дня рождения матери Жанны Фриске. Сестра певицы Наталья опубликовала в социальных сетях кадры вечеринки, которая проходила в загородном доме.

«Пожалуйста, будь здорова и живи долго. Я тебя очень сильно люблю», — обратилась Наталья к своей матери.

Однако танцы и застолье свидетельствуют о том, что родные Жанны Фриске не заботятся о своем здоровье. Семья певицы проигнорировала рекомендации властей о необходимости продолжать соблюдение режима самоизоляции в период майских праздников.

На опубликованных Натальей кадрах можно увидеть, что в застолье принимали участие не только родные, но и приглашенные гости. При этом недавно глава семейства Владимир Копылов переболел коронавирусом. Действия родственников Жанны Фриске вызвали критику со стороны некоторых пользователей Сети.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,2 тысячи человек погибли. Более 15 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируа. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.