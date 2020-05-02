Песков рассказал о планах Путина на День Победы

Москва, 2 мая. Президент РФ Владимир Путин в День Победы, как ожидается, возложит цветы к Вечному огню и обратится к нации. О планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал он.

О готовящемся выступлении Путина, адресованного россиянам, пресс-секретарь президента РФ рассказал в начале этой недели. Песков не привел никаких подробностей, однако, судя по сетке некоторых российских телеканалов, обращение президента состоится в 9.00 по московскому времени.

Напомним, что торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне глава государства решил перенести из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России и мире. По последним данным, коронавирус унес жизни уже более 240 тысяч человек, заразились свыше трех миллионов.

Президент заверил, что и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся.

Напомним, что в прошлом году глава государства, выступая перед участниками парада и ветеранами, не только поздравил всех с Великой Победой, но и отметил опасность осознанного искажения правды о войне и возведения в кумиры прислужников нацизма, как это происходит в некоторых странах. После он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.