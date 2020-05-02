Военные в День Победы порадуют москвичей салютом на 15 площадках

Москва, 2 мая. Военные разместят в 16 точках Москвы установки и пушки для праздничного салюта 9 мая, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Салют начнется в 22.00 на 15 столичных площадках. На еще одной площадке разместят пушки времен войны, из них сделают 30 залпов.

Запуск более 12 тысяч фейерверков произведут из самоходных салютных установок на базе автомобиля КамАЗ. Напомним, что президент России Владимир перенес подготовку к параду Победы в Москве и регионах России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В Москве и в нескольких городах страны состоится воздушная часть парада. Самолеты пролетят над городом и покажут авиашоу.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на Урале организовали воздушный онлайн — парад для 99-летнего ветерана Лазаря Иоффе. Его поздравили летчики Су-34 и вручили письма с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.

Акцию будут проводить до 9 мая, ветеранам передадут 30 тысяч писем от военнослужащих и 10 тысяч писем от юнармейцев с поздравлениями к Дню Победы.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Заявки на участие подали более 150 тысяч человек.