В Госдуме отставку старшей дочери Назарбаева сравнили с громом среди ясного неба

Москва, 2 мая. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал неожиданным прекращение полномочий спикера сената Казахстана Дариги Назарбаевой и заявил, что нужно следить за развитием ситуации вокруг нее.

В субботу стало известно, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев уволил старшую дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева с поста председателя сената парламента республики. По мнению Затулина, это произошло внезапно — «как гром среди ясного неба».

«Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена, или речь идет об увольнении по всем статьям», — сказал он РИА Новости.

Представитель Госдумы отметил, что если Токаев провел увольнение «по всем статьям», то возникает закономерный вопрос: не является ли оно следствием завершившегося «медового месяца» или «медового года» во взаимоотношениях с Назарбаевыми в целом.

«Это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту», — подчеркнул Затулин.

Депутат объяснил, что дальнейшее развитие всей этой ситуации любопытно, поскольку трудно предсказать, какие перемены произойдут в кругах казахских властей.