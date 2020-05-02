Врач назвал не соблюдающих самоизоляцию россиян «потенциальными покойниками»

Москва, 2 мая. Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман призвал россиян соблюдать предписанные российскими властями меры. По его словам, ему страшно наблюдать, как жители безответственно себя ведут во время пандемии коронавируса.

Врач, рассказывая о ситуации в медицинских учреждениях, констатировал, что россияне не видят кошмара, который творится в реанимации и инфекционных корпусах.

«Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся», — эмоционально заявил врач.

Райхман с сожалением отметил, что граждане продолжают гулять толпами, «точат лясы» возле супермаркетов, пьют пиво в товарищами, катаются на машинах. Кроме того, соотечественники заходят в лифт по четыре человека без средств защиты, трогают кнопки, а руки потом не обрабатывают дезинфицирующим средством.

«Мне становится за вас страшно... Поймите, что вы потенциальные — мне страшно об этом говорить — покойники», — заявил врач.

Он призвал россиян одуматься и оставаться дома, соблюдать меры безопасности, если нужно куда-то выйти.

По его словам, врачи так сильно загружены, что уже забыли, что такое сон, и делают всевозможное, чтобы помогать людям в борьбе за жизнь.

На сегодняшний день в России 124 054 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, более 15 тысяч человек выздоровели, 1222 человека скончались.