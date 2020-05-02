Фильм «Шугалей» станет зачинателем нового жанра «художественной документалистики»

Корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис посмотрел только что вышедшую на экраны ленту о российских узниках тюрьмы «Митига» в Триполи — «Шугалей» и поделился своими впечатлениями.

Я не кинокритик, и написание рецензий — далеко не основной род моей деятельности, поэтому за происходящим на экране я наблюдал, скорее, как обычный, хоть и владеющий темой зритель. В сентябре 2019 года я и мой коллега Владимир Малянов три недели провели в Триполи и Мисурате, пытаясь выяснить судьбу героев ленты — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. К сожалению, нам не удалось узнать почти ничего, кроме того, что ребята живы, но представление о том, что происходит в ливийской столице мы получили достаточно полное. И фильм, премьера которого состоялась на телеканале НТВ 1 мая, словно вернул меня в те дни…

Кино захватывает с первых кадров и не отпускает до самых финальных титров, а атмосфера, царящая на улицах Триполи, передана предельно точно: ощущение постоянной тревоги и какого-то внутреннего неуюта не отпускало тогда и вернулось во время просмотра. Мы сумели выбраться оттуда. Как нам позже сказали — практически чудом. Но Максим и Самер до сих пор сидят в «Митиге» — частной тюрьме, расположенной рядом с одноименной авиабазой.

Сложно описывать то, что нужно видеть своими глазами. Этот фильм, похоже, станет зачинателем нового жанра, который я назвал бы «художественной документалистикой». События, показанные в нем, происходят именно сейчас, и ни авторам, ни героям неизвестно, чем они закончатся. Хотя все надеются, что исход этой драмы, пока еще, слава богу, не ставшей трагедией, будет самым благополучным.

Особо хочется отметить актерскую работу Кирилла Полухина. Типаж, передача характера своего героя, убедительность созданного образа — придраться тут абсолютно не к чему! Плюс сами съемки, проходившие в Тунисе, практически не отличающемся своими ландшафтами от Ливии и обеспечившие ленте такое немаловажное качество как зрелищность… Все это должно привлечь внимание как к самому фильму, так и к событиям, на основе которых он создан, а особенно к тому, что происходит на территории оккупированной террористическими формированиями, называющими себя Правительством национального согласия.

Пока еще рано говорить о дальнейшей судьбе этого кино, но тем не менее, если уж мы стали свидетелями рождения нового жанра, то пусть фильм «Шугалей» работает не только в контексте киноискусства, но и выполняет сугубо прикладные функции: формирует общественное мнение, становится своеобразным символом того, что любое зло — тем более зло, обращенное против невинных — должно быть наказано. А мы все будем ждать продолжения, в котором герои обязательно вернутся домой и расскажут всему миру о том, что сегодня творится в Северной Африке и с какими нелюдями ведет войну Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.