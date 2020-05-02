Комиссия по правам человека в Ливии назвала обстрелы мирных жителей военным преступлением

Триполи, 2 мая. Национальная комиссия по правам человека в Ливии с осуждением отнеслась к непрекращающимся обстрелам по жилым кварталам в североафриканской стране, в результате которых гибнут мирные жители.

В заявлении подчеркнуто, что в Ливии, невзирая на режим перемирия, регистрируются удары по гражданской инфраструктуре и медицинским учреждениям. Ливийская национальная армия (ЛНА) регулярно сообщает о фактах нарушения режима прекращения огня со стороны бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Продолжающиеся ракетные удары являются военными преступлениями, нарушающими международное право.

Члены Комиссии призвали отказаться от любых боевых действий, напомнив о важности соблюдения принципов принятых международных норм.

Накануне в арабском сегменте соцсетей распространилось видео с угрозами боевиков ПНС, заявивших о намерении убить всех женщин после захвата города Тархуна, который они не раз пытались взять штурмом.