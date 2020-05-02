Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

Москва, 2 мая. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская встала на сторону музыкального продюсера Яны Рудковской, у которой разгорелся конфликт с футболистом Андреем Аршавиным.

Спортсмен ранее резко высказался о сыне Рудковской Саше, которого ласково называют Гном Гномычем. Аршавин отметил, что мальчик крайне редко улыбается.

Рудковская такое замечание без ответа не оставила и посоветовала больше внимания уделить собственным детям.

«Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои», — написала она в Instagram.

В комментариях отметилась и Барановская. К слову, мама детей Аршавина. Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.

«Вот и мне интересно», — написала она.

Напомним, что Барановская и Аршавин прожили вместе девять лет и родили троих детей: Артема, Яну и Арсения. Футболист буквально выгнал бывшую возлюбленную из дома вместе с наследниками, оставив ее без средств к существованию.

Аршавин только в прошлом году возобновил отношения с детьми, до этого он несколько лет не участвовал в их жизни. Он был женат на журналистке Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есению. Девушка называла причиной разрыва отношений многочисленные измены со стороны футболиста.

Между Аршавиным и Барановской разгорались громкие споры из-за алиментов. Звезда российского футбола подавал в суд, требуя уменьшить сумму выплат на содержание несовершеннолетних детей.