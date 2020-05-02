Певица Михальчик восхитилась фильмом «Шугалей» о похищенных в Ливии россиянах

Москва, 2 мая. Фильм «Шугалей» режиссера Дениса Нейманда восхитил певицу Юлию Михальчик. Отзыв о кинокартине она оставила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка посоветовала поклонникам посмотреть фильм, премьера которого состоялась накануне. Она отметила, что в картине рассказывается о «реальных событиях, которые проходят прямо сейчас».

«Фильм выполнен действительно сильно: динамичный сюжет, прекрасная работа актерского состава, вдумчивый подход режиссера Дениса Нейманда, погруженный, как всегда, в свой образ Кирилл Полухин в главной роли, атмосферные саундтреки. В общем, художественная составляющая на уровне, но важна суть!» — написала 35-летняя певица.

Премьера фильма «Шугалей» состоялась в пятницу. Картина повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые отправились в Ливию для проведения исследования. Сейчас они незаконно удерживаются боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нелегитимно захватившего власть в стране.

Вот уже полгода российские ученые, которым не предъявили никаких внятных обвинений, содержатся в частной ливийской тюрьме «Митига», которая известна нечеловеческими условиями содержания.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассчитывает, что фильм «Шугалей» привлечет внимание к российским ученым, похищенным ливийскими боевиками.