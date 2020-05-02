Москва, 2 мая. Западные страны используются недобросовестные методы политического шантажа, требуя освободить главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, который обвиняется в педофилии.

В конце 2016 года правоохранители задержали главу признанного иностранным агентом «Мемориала» Юрия Дмитриева по подозрению в производстве видеоматериалов интимного характера с участием детей. Однако в 2018 году суд оправдал Дмитриева, после чего он был освобожден из-под стражи. Позднее историк был вновь арестован по подозрению в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

В ходе следствия выяснилось, что Дмитриев в течение четырех лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В конце марта 2020 года суд продлил арест Дмитриеву до 25 июня.

Продление ареста Дмитриеву вызвало бурю негодования в либеральных СМИ. Так, «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Знак» развернули дизинформационную кампанию в поддержку Дмитриева, пытаясь ввести читателей в заблуждение. Либералы требуют безоговорочного оправдания педофила, утверждая, что Дмитриев якобы «невиновен».

Стоит отметить, что Дмитриев не единственный член «Мемориала» с подобной репутацией. Так, еще один сотрудник карельского «Мемориала» Сергей Колтырин был осужден по статье о растления несовершеннолетних. Глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев, отбывает тюремный срок за хранение наркотиков.

На защиту Дмитриева встала организация «Правозащита Открытки», которую основал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, к пропагандистской кампании присоединилась «Русь Сидящая», которая отрабатывает грант от Евросоюза. К политическому шантажу также подключились западные правозащитные организации, которые спонсируются за счет Европейской комиссии, передает Nation News.

Западные страны пытаются манипулировать общественным мнением, открыто осуществляя подрывную и диверсионную деятельность в период эпидемии коронавируса. Либеральные СМИ пытаются создать из Дмитриева «жертву» в образе «безобидного старичка», который якобы преследуется за свою «политическую деятельность». Поддерживающие Дмитриева «правозащитные» организации и фонды ведут деструктивную деятельность на территории России, что представляет особую угрозу безопасности в период эпидемии коронавируса.