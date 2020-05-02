В Лондоне прошли переговоры Британии и Египта по Ливии

Лондон, 2 мая. Министр Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Джеймс Клеверли провел встречу с послом Египта Тариком Адильем. Они обсудили вопросы, касающиеся Севера Африки, главной темой переговоров стал внутриливийский кризис.

В Министерстве иностранных дел Египта сообщили, что встреча состоялась в Лондоне. Стороны обменялись мнениями по развитию некоторых вопросов в регионе, уделив особое внимание Ливии. Представитель Британии выразил свои соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным на Синае — жертвами стали офицеры и солдаты ВС Египта.

Несмотря на договоренности о перемирии в священный месяц Рамадан, террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают обстрелы и атаки на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). В рядах ПНС сражаются тысячи сирийских наемников, завербованных Турцией. Наемники, попавшие в плен, рассказывали, как Анкара доставила их в страну, фильм с их откровениями накануне показали в Ливии. Простые ливийцы все чаще сообщают о грабежах и изнасилованиях, учиняемых сирийскими радикалами.