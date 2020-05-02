Алибасов рассказал, как скандал из-за квартиры повлиял на жизнь с Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов прокомментировал Федеральному агентству новостей распространенное Telegram-каналом Mash сообщение о том, что на него подано заявление в Следственный комитет России из-за квартиры его супруги.

Как сообщил Mash, 81-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина обнаружила, что ее единственное жилье — квартира в Новой Москве стоимостью 10 млн рублей — оформлено на помощника ее мужа Сергея Моцаря.

По словам Федосеевой-Шукшиной, она не понимает, как так вышло, что ее квартира сначала была передана в дар Алибасову, а затем временно оформлена на его помощника. Юлиан Соболев, адвокат дочери артистки Марии Шукшиной считает действия продюсера мошенническими и просит заключить его под стражу.

«Почему вы с таким опозданием за эту новость цепляетесь? Это было полтора месяца назад. Не читайте этот Mash, потому что они г…ножуи. Все уже было и прошло», — заявил Бари Алибасов.

На вопрос корреспондента ФАН, правда ли, что в отношении его лежит заявление в СКР, Бари Каримович неожиданно засмеялся.

«Как можно подать по поводу квартиры заявление в Следственный комитет? — почти что искренне удивился Алибасов. — Я не читаю новости и не сижу в Интернете уже лет 12. И я понимаю, что журналистам нужна информация, чтобы они получали зарплату».

Продюсер утверждает, что в его семье нет никаких проблем.

«У меня все прекрасно. Нет никаких проблем. Я люблю свою супругу Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину. Она была женой великого алтайского писателя Василия Макаровича Шукшина. Я родился и вырос в 70-80 километрах от родины мужа моей жены. И мой первый секс в школьном саду был там же», — сказал Бари Алибасов.

Примечательно, что тому же Mash, комментируя новость о заявлении в СКР, продюсер заявил, что сделка с квартирой прошла по закону — «везде стоят печати, везде стоят подписи». По его словам, в договоре прописано, что в квартире, независимо от того, на кого она оформлена, будет проживать Лидия Федосеева-Шукшина. Собственно, это и происходит — во время пандемии артистка живет у себя, продюсер — у себя. При этом он везде говорит, что, несмотря на скандал с недвижимостью Федосеевой-Шукшиной, отношения у них хорошие.