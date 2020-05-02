Бутина считает важным снимать такие реалистичные фильмы, как «Шугалей»

Москва, 2 мая. Такие фильмы, как «Шугалей», основанные реальных событиях, обязательно нужно снимать, чтобы рассказывать о происходящем с россиянами за рубежом. Такое мнение выразила общественный деятель и публицист Мария Бутина.

Девушка, перенесшая заключение в американской тюрьме после сомнительных обвинений, призналась, что ей и ее семье тяжело было смотреть картину, рассказывающую историю социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они по-прежнему находятся в частной тюрьме в Ливии без связи с родными.

Бутина считает, что такие картины нужны, чтобы на примере конкретной судьбы понимать происходящее в мире.

«Ситуации, которые происходят с нашими соотечественниками, представляются какими-то далекими, «это не про нас». <…> Часто люди, которые, к счастью, не сталкивались с тяжелыми жизненными ситуациями, не могут в полной мере осознать, что происходит», — передает ее слова Nation News.

Девушка надеется, что «Шугалей» переведут на английский и арабский языки. Она считает важным говорить о таких сложных жизненных ситуациях на мировой арене.

«Никакой человек не заслуживает такого обращения, это бесчеловечно. <…> Закрывать глаза на правду нельзя, даже если она тяжелая», — заключила Бутина.

Премьера фильма, снятого режиссером Денисом Неймандом на основе реальных событий, состоялась накануне на телеканале НТВ. В основу картины заложена история сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которые прибыли в Ливию для социологических исследований, в мае 2019 года задержаны боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и брошены в тюрьму «Митига» в Триполи без официальных обвинений.

Картину высоко оценили за реалистичность и актерскую игру. Народный артист РФ Георгий Штиль в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что таких правдивых картин нужно снимать больше.