В Сети заподозрили у сына Рудковской и Плющенко психическое расстройство

Москва, 2 мая. Пользователи Сети подозревают у сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александра психическое расстройство.

Недавно в Telegram-канале «НеМалахов» со ссылкой на анонимный источник появилось сообщение, что у Плющенко-младшего проблемы со здоровьем. Утверждается, что у ребенка синдром Аспергера, который характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном-Гномыча (так называют ребенка в семье. — Прим. ФАН) синдром Аспергера. Такой же диагноз у [шведской активистки] Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд, как будто направленный вовнутрь», — пишет канал.

Медики советуют таких детей максимально загружать какими-то занятиями. Издание StarHit не исключило, что именно по этой причине в расписании семилетнего сына Рудковской практически нет свободного времени. Отмечается, что продюсер певца Димы Билана, постоянно показывая свое чадо, «приучает народ, образ замыливается и люди не обращают внимания на специфические нюансы».

Недавно звезда российского футбола Андрей Аршавин заявил, что ему тяжело смотреть на страдания сына Рудковской и Плющенко, который делает все «как будто из-под палки». Рудковская не стала раздувать конфликт, но посоветовала бывшему спортсмену больше внимания уделять собственным детям.